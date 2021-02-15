Синоптики прогнозируют на Урале аномальные морозы до 40 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют аномально холодную погоду в Уральском федеральном округе в начале недели. В ряде регионов температура воздуха опустится до 40 градусов, сообщили в региональных управлениях МЧС и гидрометцентрах в понедельник.

"По информации синоптиков, в ближайшие дни местами в Свердловской области ожидается аномально холодная погода. 16-20 февраля среднесуточная температура воздуха будет на 7 градусов ниже климатической нормы. Местами температура воздуха может опускаться до минус 38 градусов", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В Челябинской области, по данным регионального гидрометцентра, прогнозируются 30-градусные ночные морозы с порывами ветра до 13 м/с. Днем 16-18 февраля температура составит 15-20 градусов, осадков не ожидаются. Подобная погода прогнозируется и в Курганской области - в начале недели днем - до 22 градусов, ночью - до 31 градуса, сообщили в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Тюменской области, как отметили в Обь-Иртышском гидрометцентре, в начале недели ожидаются похолодание и небольшие осадки. Так, 16 февраля температура воздуха опустится до 13-18 градусов днем и до 20-25 градусов - ночью. В отдельных районах ожидаются гололедные явления и метель.

На севере области - в Ямало-Ненецком автономном округе - наблюдается сильный снегопад и метель, ветер дует со скоростью до 18 м/с. Как сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, непогода стала причиной закрытия все трех зимних автодорог ЯНАО. В ближайшие три дня, по данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ожидаются похолодание до минус 40 градусов ночью и небольшой, местами умеренный снег. Минимальная дневная температура прогнозируется 18 февраля - она составит 35 градусов ниже ноля.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в Югре 16-17 февраля ожидаются небольшой снег, ветер западных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха во вторник ночью опустится до минус 32 градусов, на северо-западе - до минус 38 градусов, днем - 27-32 градуса ниже ноля. В среду в Югре ожидается похолодание до 39 градусов ночью и 31 градуса - днем.