В колониях Челябинской области возобновили свидания осужденных с родственниками

ЧЕЛЯБИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Свидания осужденных с родственниками во всех учреждения ГУ ФСИН России по Челябинской области, приостановленные осенью прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновляются. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой ГУ ФСИН России по региону.

В октябре 2020 года сообщалось, что краткосрочные и длительные свидания приостанавливаются для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

"В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции в учреждениях ГУ ФСИН России по Челябинской области с 8 февраля возобновлены краткосрочные свидания и личный прием граждан. С 15 февраля возобновлено предоставление длительных свиданий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вход на территорию учреждений разрешен только в средствах индивидуальной защиты.

По данным областного Минздрава, всего в регионе подтверждено 49 234 случая заражения коронавирусом. Всего 40 852 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Продолжают лечение 6 426 человек.