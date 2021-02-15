Тюменский губернатор предложил законодательно закрепить ресурсный метод при газификации

ТЮМЕНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил закрепить в законодательстве ресурсный метод ценообразования при газификации регионов РФ. Предложение было озвучено на онлайн-заседании рабочей группы Госсовета РФ по развитию систем газоснабжения и газификации.

"Источники финансирования региональных программ газификации - один из основных вопросов. Исходя из нашего опыта, использование ресурсного метода финансирования позволяет существенно продвинуться в этом направлении. За те же деньги можно строить в 2,5 раза больше [газопроводов]", - отметил Моор.

По словам губернатора, применение ресурсного метода ценообразования при реализации программ газификации должно быть закреплено в федеральной нормативной базе. "При этом необходимо учитывать особенности каждого региона", - отметил он.

В Тюменской области газораспределительная организация самостоятельно проектирует и строит объекты газоснабжения, вводит их в эксплуатацию и оформляет в свою собственность. Принципиальное требование регионального правительства - газовики применяют ресурсный метод ценообразования, то есть не получают прибыли от строительства сетей, а только от увеличивающихся объемов продаваемого газа. Опыт Тюменской области в газификации признан лучшим в стране.