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Пандемия COVID-19

В Свердловской области продлили режим самоизоляции для людей из групп риска

Он будет действовать до 1 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области продлили режим самоизоляции до 1 марта 2021 года для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Евгения Куйвашева, опубликованном на портале правовой информации в понедельник.

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Режим повышенной готовности и самоизоляции был введен в регионе 18 марта 2020 года.

"С 16 февраля по 1 марта", - говорится в документе. Согласно постановлению, продлен режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания. Остальные граждане и гости области должны соблюдать масочный режим в транспорте и общественных местах, а также социальную дистанцию.

По данным оперативного штаба Свердловской области, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 75 027, из них 263 выявлено за последние сутки. Общее число выписанных достигло 67 854, из них 274 - за последние сутки. Умер 2 231 человек.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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