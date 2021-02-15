В Свердловской области продлили режим самоизоляции для людей из групп риска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области продлили режим самоизоляции до 1 марта 2021 года для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Евгения Куйвашева, опубликованном на портале правовой информации в понедельник.

Режим повышенной готовности и самоизоляции был введен в регионе 18 марта 2020 года.

"С 16 февраля по 1 марта", - говорится в документе. Согласно постановлению, продлен режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания. Остальные граждане и гости области должны соблюдать масочный режим в транспорте и общественных местах, а также социальную дистанцию.

По данным оперативного штаба Свердловской области, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 75 027, из них 263 выявлено за последние сутки. Общее число выписанных достигло 67 854, из них 274 - за последние сутки. Умер 2 231 человек.