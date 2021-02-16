{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

На Ямале закрыли госпиталь для пациентов с коронавирусом на 120 коек

Медучреждение в окружном СПИД-Центре открыли весной 2020 года

ТАСС, 16 февраля. Инфекционный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом на 120 коек закрыли в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Он прекратил работу в связи с улучшением обстановки по ковиду в регионе, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО во вторник.

"Законсервирован инфекционный госпиталь на 120 коек, расположенный в окружном СПИД-Центре. Сейчас необходимости в госпитале нет. В случае необходимости отделение может быть вновь перепрофилировано для лечения пациентов с коронавирусом. Специалисты совместно с департаментом здравоохранения ЯНАО продолжают курировать работу по противоэпидемическим мероприятиям в регионе", - говорится в сообщении.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В пресс-службе уточнили, что госпиталь был открыт весной 2020 года, когда был зафиксирован подъем заболеваемости коронавирусом. За это время в условиях стационара лечение прошли 644 человека с различной степенью тяжести заболевания. В их числе ямальские пациенты из Ноябрьска, Губкинского, Муравленко, Тазовского и Пуровского районов, а также вахтовые рабочие.

В правительстве подчеркнули, что в учреждении не прекращалась работа по лечению пациентов с ВИЧ и СПИД. Прием пациентов проводился врачами-инфекционистами. Были созданы выездные бригады, в состав которых вошли медицинские сотрудники, помощь пациентам оказывалась на дому и дистанционно.

"На сегодняшний день в регионе наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусу. При этом в повышенной готовности сохраняется определенный резерв коечного фонда. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу, койки будут развернуты вновь", - приводит пресс-служба слова заместителя директора департамента здравоохранения ЯНАО Марии Захаровой.

На сегодняшний день в округе развернуто 343 койки для пациентов с коронавирусом, занято из них - 298. Всего в регионе зафиксировано 36 567 случаев заражения коронавирусом.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия COVID-19
Электронный сбор подписей на выборах 2021 года будет как минимум в пяти регионах
Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, пока нет нормы, которая позволяла бы собирать подписи в электронном виде на федеральных выборах
Читать полностью