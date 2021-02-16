В Свердловской области в 2020 году трудоустроили около 1,8 тыс. пенсионеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Служба занятости Свердловской области в 2020 году помогла трудоустроить более половины обратившихся с целью поиска работы пенсионеров - более 1,8 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального департамента по труду и занятости населения.

"Граждане в возрасте 65+ оказались в зоне риска и вынуждены были находиться дома. Тем не менее, в 2020 году в центры занятости населения области обратились 3 304 пенсионера, трудоустроено 1 866 человек (56,6%). Граждане пенсионного возраста были трудоустроены по 29 профессиям, среди них - сторож, вахтер, специалист, водитель, продавец, администратор, медсестра, консьерж, инженер", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что при содействии службы занятости в прошлом году был трудоустроен библиотечным работником житель свердловского города Асбеста 1939 года рождения.

Пандемия внесла существенные коррективы в организацию рынка труда, добавили в департаменте, поэтому данные за 2020 год в целом ниже, чем за 2019. Всего около 6 тыс. пенсионеров Свердловской области обратились в службу занятости в 2019 году, более 80% из них были трудоустроены.

Несмотря на ограничения по коронавирусу, в 2020 году в регионе была продолжена организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Так, свердловчане пенсионного и предпенсионного возрастов получили новую профессию или повысили имевшуюся квалификацию по таким направлениям, как "Развивающее наставничество", "Педагог в современных условиях реализации ФГОС", "Современные технологии управления производством", "Управление персоналом", "1С: Управление торговлей".

Обучение по востребованным на свердловском рынке труда профессиям сферы обслуживания и медицины было организовано для 129 незанятых пенсионеров, которые пожелали возобновить трудовую деятельность. Из них более двух третей были успешно трудоустроены после завершения обучения, уточнили в департаменте.