Спецназ ЦВО впервые получил автономную экипировку с электрообогревом

ТАСС, 16 февраля. Военнослужащих специальных подразделений впервые в Центральном военном округе (ЦВО) получили автономную экипировку с электрообогревом. Комплект автономной системы локального электрообогрева СЛЭВ-1 был продемонстрирован участникам организационного сбора ЦВО в Свердловской области, сообщила пресс-служба округа.

"Всего в ЦВО поступило около 1 тыс. комплектов СЛЭВ-1 для последующего распределения в подразделения специального назначения. Они предназначены для обогрева военнослужащего за счет поддержания тепла под экипировкой в диапазоне комфорта в условиях пониженных температур", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что автономная система обогрева надевается на нательное белье под штатную экипировку, модульно обеспечивая подогрев всех частей тела, не сковывая движения военнослужащего. Продолжительность непрерывного автономного обогрева на одной батарее составляет не менее 12 часов на максимальной мощности.

Сбор командного состава Центрального военного округа под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина стартовал 16 февраля в Екатеринбурге. Мероприятие проходит на полигонах, дислоцированных в Свердловской и Челябинской области, и завершится 19 февраля. В нем принимают участие около 300 командиров соединений, воинских частей и начальников служб военного округа, сотрудники федеральных органов исполнительной власти региона и представители вооруженных сил иностранных государств.