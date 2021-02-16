На Ямале возобновили движение по зимним автодорогам

ТАСС, 16 февраля. Все три зимние автодороги Ямало-Ненецкого автономного округа возобновили работу после закрытия из-за сильной метели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Утром в понедельник в департаменте сообщали о закрытии зимников Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Салемал - Панаевск - Яр-Сале. Позднее сообщили о закрытии автозимника Коротчаево - Красноселькуп.

"С 14:00 (12:00 мск) открывается движение для всех транспортных средств общей массой до 30 т на зимней автомобильной дороге Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги", - сообщили в департаменте.

Во вторник утром также сообщили об открытии зимников Салемал - Панаевск - Яр-Сале, а с 12:00 (10:00 мск) открыт зимник Коротчаево - Красноселькуп.

По сообщению Ямало-Ненецкого ЦГМС 16 февраля температура воздуха составляет до минус 27 градусом. Ветер дует со скоростью до 13 м/с.