{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ямале возобновили движение по зимним автодорогам

Их закрыли в понедельник из-за сильной метели

ТАСС, 16 февраля. Все три зимние автодороги Ямало-Ненецкого автономного округа возобновили работу после закрытия из-за сильной метели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Утром в понедельник в департаменте сообщали о закрытии зимников Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Салемал - Панаевск - Яр-Сале. Позднее сообщили о закрытии автозимника Коротчаево - Красноселькуп.

"С 14:00 (12:00 мск) открывается движение для всех транспортных средств общей массой до 30 т на зимней автомобильной дороге Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги", - сообщили в департаменте.

Во вторник утром также сообщили об открытии зимников Салемал - Панаевск - Яр-Сале, а с 12:00 (10:00 мск) открыт зимник Коротчаево - Красноселькуп.

По сообщению Ямало-Ненецкого ЦГМС 16 февраля температура воздуха составляет до минус 27 градусом. Ветер дует со скоростью до 13 м/с.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
Пандемия COVID-19
Полпред в УФО считает преждевременной отмену масочного режима в округе
Владимир Якушев отметил, что такая возможность будет рассмотрена, если в течение пяти недель сохранится снижение числа случаев заражения
Читать полностью