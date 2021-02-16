Свердловские власти рассчитывают снять основную часть ограничений по коронавирусу к июлю

"Рассчитываем на то, что к июню - июлю нам удастся основную часть ограничений, в том числе, возможно, и масочных, снять. Это будет зависеть в том числе от нас с вами, от того, как мы вакцинируемся, от того, как будем соблюдать сейчас пока существующие ограничения", - сказал Креков.

Ежедневно в Свердловской области фиксируется около 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число превышает 75 тыс. В регионе продолжают действовать ограничение на 50-процетную посещаемость спортивных мероприятий в закрытых помещениях, а также масочный режим и социальное дистанцирование. Изоляция для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлена до 1 марта.