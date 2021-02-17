В Курганской области из-за нарушений закрыли центр социальной реабилитации "Маяк"

ТАСС, 17 февраля. Прокуратура добилась приостановления деятельности Центра социальной адаптации "Маяк" в Белозерском районе Курганской области. Во время проверки здесь были выявлены нарушения правил пожарной безопасности, сообщили в среду в пресс-службе ведомства региона.

Ранее ТАСС сообщал, что прокуратура добивается закрытия "Маяка" в Белозерском районе, а также уже добилась закрытия подобного центра на территории Варгашинского района после массовых проверок социальных объектов в регионе в связи со случившейся трагедией в соседней Тюменской области, где при пожаре в частном пансионате погибли семь человек.

"Прокурором района в Курганский городской суд направлен иск о приостановлении деятельности АНО "Центр социальной адаптации "Маяк" в зданиях, расположенных в домах № 6 и 8 по ул. Центральной в деревне Екимово Белозерского района, до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Курганским городским судом исковые требования <…> удовлетворены, решение суда обращено к немедленному исполнению. По постановлению прокурора района юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

При проверке центра были выявлены нарушения правил пожарной безопасности - в здании центра реабилитации не было пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей и автоматической системы оповещения пожарной охраны о возгорании на объекте.

Пожар в частном учреждении в поселке Боровский Тюменской области произошел 9 января, в результате погибли семь пожилых людей. Его хозяйка арестована по делу о пожаре. После одной из проверок прокуратура обратилась в суд для приостановки деятельности пансионата "Новая жизнь", в котором также нашли нарушения пожарной безопасности.