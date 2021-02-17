На станции скорой помощи в Екатеринбурге открыли новую кислородную станцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Новая кислородная станция начала работу на городской станции скорой медицинской помощи в Екатеринбурге. Она полностью обеспечивает потребности скорой в кислороде и позволила отказаться от закупок кислородных баллонов, сообщили в пресс-службе Фонда Святой Екатерины, который проспонсировал приобретение техники.

"Самое главное - это временной фактор. Для скорой медицинской помощи очень важна оперативность, чтобы мы не ждали, когда придет машина с баллонами, а быстро могли обеспечить замену на полный. Даже в экстренной ситуации, если вдруг закончились полные баллоны, мы можем заправить новый за 5-7 минут", - цитирует пресс-служба главного врача ГБУЗ СО "Станция скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса" Игоря Пушкарева

Он добавил, что станция также позволяет экономить на закупке кислородных баллонов, на которые в 2020 году было потрачено более 1,35 млн рублей. Новая кислородная станция полностью покрывает потребность скорой помощи Екатеринбурга в кислороде даже с учетом возможных чрезвычайных ситуаций и роста числа заболевших.

Работа кислородной станции осуществляется в круглосуточном режиме. Это позволяет бесперебойно осуществлять заправку баллонов и избегать большого скопления машин скорой помощи на площадке. "Город теперь на 100% обеспечен кислородом. У нас нет сторонних поставщиков, что, безусловно, удобно. Машины скорой помощи могут буквально за несколько минут получить необходимый кислород. Раньше кислород закупался, а сегодня мы получаем его по стоимости электроэнергии", - приводит пресс-служба слова директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева.свер

Кислородные баллоны установлены в каждой машине скорой помощи и используются при транспортировке пациентов с дыхательной недостаточностью, а также для искусственной вентиляции легких при инфарктах, инсультах, угрожающих жизни ранениях и массивных ожогах.