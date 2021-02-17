В Свердловской области запустили первую онлайн-платформу для инвестиционной поддержки МСП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Свердловская область запустила первую онлайн-платформу "ВДело", которая позволит привлечь частные инвестиции в малое и среднее предпринимательство, расширит финансирование регионального бизнеса и облегчит взаимодействие между заемщиками и инвесторами. Об этом на презентации платформы в среду сообщила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

"Для того, чтобы расширить возможности для поддержки субъектов МСП, мы в Свердловской области запустили альтернативный инструмент, а именно - инвестиционную платформу "ВДело". В данном случае на поддержку направляются не средства бюджетов всех уровней, а речь идет об инвестировании со стороны физических и юридических лиц. Для нас это очень важно, и особенность ее в том, что эту инвестиционную платформу запустил не частный инвестор или какой-то инвестиционный фонд, а этот новый финансовый инструмент появился именно внутри Фонда поддержки предпринимательства, то есть инициатором выступил именно региональный институт поддержки малого и среднего бизнеса. Это очень важно, аналогов в Российской Федерации этому пока нет", - сказал она.

Преимуществом платформы является ведение рейтинга заемщиков с отображением анализа их финансового состояния, что позволит оценить и предотвратить риски при заключении соглашения. Все операции производятся онлайн, поэтому в кратчайшие сроки заемщик сможет получить необходимую помощь, а инвестор предложить свои средства - цели, на которые привлекаются деньги, не ограничены. География пользователей, которые смогут воспользоваться платформой, также не ограничена, более того - ее планируется расширять в рамках страны. Однако на старте работы проекта организаторы отмечают, что в качестве заемщиков пока в приоритете жители Свердловской области.

По словам директора Свердловского областного Фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерия Пиличева, учреждение не только является инициатором проекта, но и выступает инвестором на новой платформе. Он отметил, что на данный момент окончен тестовый период ее работы - привлечены средства на 20 пилотных проектов на общую сумму более 100 млн рублей, зарегистрировано более 100 пользователей, просрочки по выплатам отсутствуют.

Руководитель проекта Илья Сулла добавил, что платформа удобна для заемщиков - они сам определяют сроки, время пользования инвестициями и процентную ставку. "Инвестплатформа - это способ для инвесторов получить дополнительную доходность, разместить свои средства, а для заемщиков и предпринимателей - это способ привлечь деньги в свой проект, на свое развитие. По сути, это некое "место встречи" инвесторов и заемщиков, которое позволяет им оперативно, что очень важно, найти друг друга и оформить свои отношения в правовом поле", - сказал он.

Сулла также отметил, что сумма займа может составить от 50 тыс. до 1 млрд рублей. Процентная ставка пилотных проектов варьировалась от 10% до 18% годовых, кроме того, платформа взимает комиссию за свои услуги - от 1% до 2,5%. По его оценке, в 2021 году планируется выдать по меньшей мере 400 млн рублей и зарегистрировать более 500 пользователей.

О платформе "ВДело"

Проект создан СОФПП совместно с Министерством инвестиций и развития региона и решает задачи национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". ООО "ВДело" включено в реестр операторов инвестиционных платформ 14 октября 2020 года. Его работу регулирует федеральный закон № 259 о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ, который вступил в силу 1 января 2020 года.