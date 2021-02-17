Количество ипотечных сделок в Свердловской области выросло в 2020 году на 13,5%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Более 128,5 тыс. ипотечных сделок было заключено в Свердловской области в 2020 году. Это на 13,5% больше показателей 2019 года, сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в среду.

"Заметный рост зафиксирован в сфере ипотечных сделок. Общее количество зарегистрированных записей об ипотеке составило 128,5 тыс. - это на 13,5% больше показателей 2019 года", - сказала она.

Семкина отметила, что 2020 год стал самым результативным по числу регистрируемых ипотечных сделок за последние пять лет. На рост ипотеки, по ее словам, оказали влияние меры господдержки: льготная ипотека и сельская ипотека. "В рамках сельской ипотеки у нас зарегистрировано 670 договоров, а в рамках льготных ипотек - более 3,5 тыс. договоров", - пояснила она.

Кроме того, по данным Росреестра, в прошедшем году выросло количество договоров участия в долевом строительстве. Так, с начала 2020 года было зарегистрировано 28 тыс. таких договоров. Из них 27% были заключены с привлечением кредитных средств. "Рост по ДДУ - на 12% по сравнению с 2019 годом", - добавила Семкина.