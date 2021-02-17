Суд в Югре прекратил банкротство компании "Ютэйр - вертолетные услуги"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа в среду прекратил производство по делу о банкротстве "Ютэйр - вертолетные услуги", крупнейшей вертолетной компании в мире по величине и грузоподъемности флота. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Анна Кляпышева.

Ранее сообщалось, что 1 февраля 2021 года Арбитражный суд ХМАО утвердил мировое соглашение между контрагентом авиакомпании Utair - "Юган-юнион кард" - и "Ютэйр - вертолетными услугами" по делу о банкротстве авиаперевозчика. 17 февраля суд планировал рассмотреть отказ еще одного контрагента авиакомпании "Ютэйр" - "Гидпромэнергострой" - от иска и тем самым завершить дело о банкротстве вертолетной "дочки" Utair.

"Суд утвердил отказ компании "Гидпромэнергострой" от иска о банкротстве "Ютэйр - вертолетные услуги". Производство по делу прекращено", - сказал собеседник агентства.

О деле по банкротству компании

16 марта 2020 года арбитражный суд ХМАО оставил без рассмотрения иск МТС банка о банкротстве "Ютэйр - вертолетные услуги". 13 января 2021 года в суде представитель МТС банка сообщил, что требования о признании компании "Ютэйр - вертолетные услуги" банкротом основываются на договоре о предоставлении синдицированного кредита авиакомпании Utair от 19 ноября 2015 года. В 2018 и 2019 годах авиакомпания не выплатила проценты по кредиту в размере около 16 млн рублей. "Ютэйр - вертолетные услуги" в данном договоре выступила поручителем.

В качестве третьих лиц к иску были привлечены четыре контрагента авиакомпании "Ютэйр" - "Юган-юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал". Девятнадцатого и 20 марта 2019 года они подали иски о банкротстве перевозчика на общую сумму около 1,5 млн рублей. Двадцать восмього сентября 2020 года Арбитражный суд ХМАО утвердил мировое соглашение между Utair и ее кредитором "Юган-юнион кард" и отказал в банкротстве авиакомпании "Финпорт" (правопреемник компании "Гидпромэнергострой"). Кроме того, суд произвел две процессуальные замены - сначала банк "Русь" на банк "Оренбург", затем "Оренбург" - на банк "Россия". Согласно определению суда, права требования к Utair по двум синдицированным кредитам на общую сумму около 139 млн рублей "Оренбург" в марте 2020 года уступил банку "Россия". В феврале 2021 года Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска банку "Россия".

В августе 2019 года оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" подал заявление о вступлении в дело о банкротстве авиакомпании, сумма требований составила 4,9 млн рублей. Впоследствии "Русь" присоединилась к банку "Оренбург". Пятого октября 2020 года Арбитражный суд ХМАО заменил "Оренбург" на банк "Россия". Арбитражный суд ХМАО 12 ноября 2020 года утвердил мировое соглашение между "Флеш лайт капитал" и "Ютэйр - вертолетные услуги", а 1 февраля - с "Юган-юнион кард".

Долги Utair

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. Убыток компании по МСФО за первое полугодие 2020 года составил 5,8 млрд рублей против убытка почти 9,5 млрд рублей за аналогичный период 2019 года. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

"Ютэйр - вертолетные услуги" - крупнейшая вертолетная компания в мире по величине и грузоподъемности флота. Она является основным вертолетным оператором группы Utair , в которой эксплуатируется парк более чем из 320 воздушных судов разных типов - преимущественно семейства "Миль" и Airbus Helicopters. Вертолеты компании обслуживают клиентов на четырех континентах.

Компания испытывает финансовые трудности уже несколько лет. В 2015 году она перевела все свои долги в два синдицированных кредита - на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027 году. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года авиакомпания не смогла заплатить проценты в размере 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд руб. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля того же года "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.