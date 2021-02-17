Число случаев туберкулеза среди детей в Челябинской области в 2020 году сократилось на 25%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Показатель заболеваемости туберкулезом среди несовершеннолетних в Челябинской области за минувший год сократился на четверть в сравнении с 2019 годом. Об этом сообщила в среду уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе совещания по итогам инспекции детских учреждений в регионе.

"Посмотрели несколько десятков учреждений <...> Что можно отметить - это снижение показателей заболеваемости туберкулезом по итогам уже 2020 года практически на четверть, даже больше чем на четверть, на 25,6%. Снижение онкологических заболеваний среди несовершеннолетних, снижение числе несовершеннолетних, подверженных различным зависимостям более чем в 5 раз. Это очень неплохие результаты", - сообщила Кузнецова.

По ее словам, знакомство с уровнем организации детского соцобеспечения в регионе началось после выявления нарушения прав двухмесячного ребенка, который в 2018 году попал в больницу со спинальной мышечной атрофией. Его не забирала мама, но получала на него пособия. "Сейчас у него все хорошо, у него началась положительная динамика, ручки движутся, шевелиться немножечко может, поворачивать голову", - отметила уполномоченный по правам ребенка.

Кузнецова обратила внимание на проблему отсутствия в регионе специалистов среди врачей, а именно неврологов, психологов и педиатров, которые могли бы вести мониторинг здоровья детей в детских домах и интернатах. Врачи в медучреждениях области выдают однообразно оформленные документы для воспитанников. Также при госпитализации детей в детских домах и интернатах отсутствуют люди, способные круглосуточно ухаживать за детьми-инвалидами в условиях стационара. Она подчеркнула, что это проблема не только Челябинской области, но и всех регионов. "Мы не отстанем от этой темы и не перестанем уделять пристальное внимание этим учреждениям (детским домам и интернатам - прим. ТАСС)", - добавила Кузнецова.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в регионе займутся существенным изменением системы оказания помощи детям. "Если брать учреждения, которые находятся в сфере социальной защиты, системе здравоохранения, у нас порядка 2 214 человек, дети, находятся в этих учреждениях. У нас, кстати, к сведению, на 5% снижается общее количество детей, которые находятся в этих учреждениях", - отметил губернатор.

Инспекция детских учреждениях в Челябинской области стала первой в этом году и первой после пандемии. Советники детского омбудсмена в феврале проверили детские дома и интернаты, дома ребенка, социально-реабилитационные центры, детские медицинские и образовательные организации, учреждения ФСИН в Челябинской области. Также специалисты ознакомились с работой региональных органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и системы детской паллиативной помощи.