Объем вкладов жителей УФО вырос за 2020 год на 11%

ТЮМЕНЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Объем средств на банковских счетах жителей Уральского федерального округа (УФО) вырос в 2020 году на 11% и составил 2,4 трлн рублей, сообщили ТАСС в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления Банка России в среду.

"Объем средств на банковских счетах жителей УФО за 2020 год вырос с 2,14 трлн рублей до 2,38 трлн рублей, на 11%", - сказали там.

Как пояснили в банке, существенный прирост средств на счетах граждан можно объяснить тем, что в полную силу заработал механизм проектного финансирования в строительстве. Кроме того, в условиях неопределенности из-за пандемии люди стали больше сберегать.

Там отметили, что 843 млрд рублей держат на счетах жители Свердловской области, более 500 млрд рублей - жители Югры, около 495 млрд - Челябинской области, 284 млрд и 186 млрд рублей приходится на жителей Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа и 67 млрд - Курганской области.