В Тюменской области в 2021 году получат финансовую помощь 126 самозанятых

ТЮМЕНЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Финансовую помощь в размере 192 тыс. рублей на открытие бизнеса в Тюменской области получили 237 самозанятых в 2020 году, сообщили ТАСС в региональном департаменте труда и занятости населения. В этом году помощь получат 126 самозанятых.

"126 самозанятых жителей региона в этом году смогут получить финансовую помощь на открытие бизнеса, в настоящее время на рассмотрении находятся девять заявлений граждан. В 2020 году финансовую помощь получили 237 человек", - рассказали там.

В департаменте добавили, что финансовая помощь на организацию собственного дела предоставляется в размере 192 тыс. рублей, плюс 1 300 рублей - на оформление документов. В общей сложности самозанятые получили свыше 45 млн рублей. Деньги выделяются на приобретение, аренду, ремонт помещений, приобретение основных средств и расходных материалов, программного обеспечения, транспортные расходы и рекламу, а также на оплату государственной пошлины и нотариальных услуг.

Основными направлениями самозанятости в Тюменской области являются: предоставление услуг, производство, а также розничная торговля. "В среднем гражданами, оформившими самозанятость, создается дополнительно в год порядка 30 рабочих мест", - уточнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, за 2020 год в качестве самозанятых в Тюменской области зарегистрировались более 17 тыс. человек.