Бывшего военного комиссара Магнитогорска осудили на восемь лет условно за коррупцию

ЧЕЛЯБИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Бывший военный комиссар Магнитогорска Челябинской области осужден на восемь лет лишения свободы условно за взяточничество и злоупотребление полномочиями. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы Управления ФСБ России по Челябинской области.

"Правобережный районный суд Магнитогорска признал виновным бывшего военного комиссара города по ч. 2, 3, 5 ст. 290, ч. 1 ст. 285 ("Получение взятки", "Злоупотребление должностными полномочиями") УК РФ и приговорил его к 8 годам лишения свободы условно с запретом занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Ему назначено возмещение ущерба в сумме 1 млн 582 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Центральному военному округу в 2019 году вместе с двумя посредниками. Они за денежное вознаграждение предоставляли призывникам поддельные медицинские заключения, по которым призывники в дальнейшем признавались комиссией ограниченно годными к военной службе. Их освобождали от призыва, зачисляли в запас и выдавали военный билет.

Посредники военкома были осуждены в 2020 году и приговорены к лишению свободы. Первому назначено 3 года 6 месяцев условно, второму - 5 лет условно. Также им были назначены штрафы в размере 150 тыс. и 220 тыс. рублей соответственно.