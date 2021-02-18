В Екатеринбурге 23 февраля пройдет салют из раритетных пушек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества пройдет в Екатеринбурге. Залпы из противотанковых пушек обеспечат военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), сообщили в пресс-службе округа в четверг.

"Артиллерийские расчеты Центрального военного округа обеспечат проведение праздничного салюта из раритетных противотанковых пушек ЗИС-3 в День защитника Отечества в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

Тренировка салютных расчетов пройдет 19 февраля на полигоне Свердловский. Залпы будут произведены из 76-миллиметровых противотанковых пушек ЗИС-3 ("Зося"), выпущенных в 1942 году.

"Каждое из артиллерийских орудий имеет уникальный боевой опыт применения в ходе сражений Великой Отечественной войны. В ходе тренировки артиллеристы отработают слаженность действий расчетов и синхронность выстрелов", - уточнили в пресс-службе.