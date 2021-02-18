В Магнитогорске неизвестный открыл стрельбу по подросткам из пневматики

ЧЕЛЯБИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Полицейские в Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают мужчину, стрелявшего из пневматического оружия в ходе конфликта в среду в двух подростков, один из которых позже обратился к медикам. Информацию об этом ТАСС подтвердили в пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области.

"Факт зарегистрирован. По заявлению, поступившему в отдел полиции "Правобережный" УМВД России по Магнитогорску, проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление и задержание лица, подозреваемого в данном противоправном деянии. Жизни и здоровью подростков в настоящее время ничего не угрожает", - прокомментировали в пресс-службе.

По информации, опубликованной в группе "Черное и белое Магнитогорск" в социальной сети "ВКонтакте", 17 февраля в трамвае № 17 ехали два подростка. Одному из пассажиров не понравилось, что один из них слушает музыку в наушниках, мужчина ударил несовершеннолетнего, подростки выбежали из трамвая через открытую дверь, после этого пассажир выстрелил в них несколько раз из пневматики. Один из подростков обратился к медикам.