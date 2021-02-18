В Челябинской области отменили запрет на развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах

ЧЕЛЯБИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Челябинской области, где последний месяц фиксируется менее 300 случаев заражения коронавирусом в сутки, сняли введенный в ноябре 2020 года запрет на проведение зрелищных и развлекательных мероприятий в учреждениях общественного питания. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ковидных ограничений в регионе. Разрешенное количество присутствующих на спортивных, зрелищных, публичных и массовых мероприятиях увеличивается с 60% до 75%. С сегодняшнего дня отменяется запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания", - говорится в сообщении. Обязательное условие для организаторов - соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора.

В Челябинской области действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция.

По данным областного Минздрава, на 18 февраля в регионе подтверждено 49 976 случаев заражения коронавирусом, 42 176 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, продолжают лечение 5 807 человек.