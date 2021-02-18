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Силовики провели обыски в администрации Среднеуральска

Как сообщил источник ТАСС, они связаны с возбуждением уголовных дел о мошенничестве и подлоге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы провели обыски в администрации города Среднеуральска Свердловской области в связи с возбуждением уголовных дел о мошенничестве и подлоге. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сегодня в администрации Среднеуральска проходят следственные действия, в том числе обыски, в рамках двух возбужденных уголовных дел по ст. 159 ("Мошенничество") и 292 УК РФ ("Служебный подлог"). Речь идет о незаконном трудоустройстве чиновниками "мертвых душ", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, нарушения зафиксировали, когда мэром был Андрей Зашляпин, ушедший в отставку в начале 2021 года. На посту его сменил бывший вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик.

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