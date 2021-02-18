В Тюмени водитель сбил насмерть семилетнего ребенка

ТЮМЕНЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Водителя, подозреваемого в наезде на семилетнего ребенка и скрывшегося с места ДТП, задержали в Тюмени, ему проведено освидетельствование на состояние опьянения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"Подозреваемый задержан, ему проведено освидетельствование на состояние опьянения. По факту гибели девочки в результате дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 50-летний подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, на улице Избышева в Тюмени допустил наезд на ребенка, после чего скрылся. Девочку доставили в больницу, где от полученных травм она скончалась.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области добавили, что санкция ч. 4 ст. 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование ДТП и поручил прокурору города провести проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, профилактике дорожно-транспортных происшествий и безнадзорности несовершеннолетних. "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - уточнили в пресс-службе.