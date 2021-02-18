"Курганмашзавод" впервые представит плавающий бронетранспортер БТ-3Ф за рубежом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) представит боевые машины поддержки морской пехоты БМП-3Ф и БТ-3Ф на международной выставке вооружений IDEX 2021. Бронетранспортер БТ-3Ф будет представлен за рубежом впервые, сообщили ТАСС в пресс-службе "Курганмашзавода" (входит в "Высокоточные комплексы").

"Боевые машины поддержки морской пехоты БМП-3Ф и БТ-3Ф представит холдинг "Высокоточные комплексы" на 15-й Международной конференции и выставке оборонной промышленности IDEX 2021, которая пройдет в конце февраля в Объединенных Арабских Эмиратах", - говорится в сообщении пресс-службы завода.

Как уточнили ТАСС на предприятии, новейший плавающий бронетранспортер БТ-3Ф, созданный "Курганмашзаводом" совместно со Специальным конструкторским бюро машиностроения, за рубежом будет презентован впервые, ранее он демонстрировался только на форуме "Армия".

"Несомненное преимущество машин - транспортабельность. Для перевозки этих боевых машин можно использовать автомобильный, воздушный, морской и железнодорожный транспорт. БТ-3Ф также может транспортироваться на внешней подвеске вертолета Ми-26. Все машины транспортируются самолетами Ил-76МД и его аналогами и модификациями", - цитирует пресс-служба исполнительного директора "Курганмашзавода" Петра Тюкова.

По данным предприятия, плавающие боевые машины БМП-3Ф и БТ-3Ф способны покидать десантные корабли на удалении 40-60 км от берега, что значительно снижает вероятность массовых потерь боевых машин до и в момент высадки. В тандеме машины обеспечивают морской пехоте не только доставку к месту выполнения боевой задачи, но и поддержку огнем. Каждая имеет запас хода на воде до 7 часов, в том числе при волнении моря до трех баллов, а также возможность выхода на неподготовленный берег.

Плавающий бронетранспортер БТ-3Ф построен на базе БМП-3 и предназначен для перевозки пехотинцев (до 14 человек), а также для огневой поддержки. Масса машины составляет более 18 тонн, бронирование обеспечивает круговую защиту от крупнокалиберного пулемета.