Крупнейший перинатальный центр в Югре планируют открыть в мае

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 февраля. /ТАСС/. Открытие центра охраны материнства и детства в крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа - Сургуте - запланировано на май 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в четверг в управлении капитального строительства Югры.

Соглашение между департаментом здравоохранения Югры и застройщиком "ВИС инфраструктура" о государственно-частном партнерстве (ГЧП) по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации Центра охраны материнства и детства в Сургуте - одного из крупнейших в России и самого крупного в Югре - было заключено в конце декабря 2014 года. Его должны были открыть в 2017 году, однако этому помешало резкое увеличение уровня грунтовых вод. Как ранее сообщал ТАСС заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов, открытие центра планировалось летом 2021 года.

"Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 31 марта этого года, а открытие Центра охраны материнства и детства состоится в мае 2021 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после ввода объекта в эксплуатацию будет проводиться набор персонала, получение лицензий, заключений и разрешений на осуществление медицинской деятельности. На вопрос, с чем связан перенос сроков открытия с 2020 года на май 2021 года он ответил, что повлияла пандемия коронавируса. "В связи с введенными ограничительными мерами застройщик столкнулся с материально-техническими, трудовыми и экономическими трудностями. Ввиду карантинных ограничений для замещения выбывшего персонала пришлось привлекать сторонних сотрудников", - ответил он.

Собеседник агентства на стал уточнять стоимость строительства центра. В департаменте строительства Югры ТАСС также не пояснили, сколько всего средств выделено на возведение объекта.

О центре

По данным региональных властей, стоимость возведения объекта составляет около 11 млрд рублей, но является ли эта сумма окончательной, не уточнялось. В центре ежегодно планируется принимать около 10 тыс. родов, что составляет примерно половину от общего количества в округе. Общая площадь объекта составит 63 тыс. кв. м. Здесь будет размещено оборудование для телемедицины, при помощи которой планируется, в частности, консультироваться по вопросам лечения пациентов с врачами в Европе, а также ангиограф, позволяющий исследовать состояние сосудов, выявлять повреждения, тромбоз, опухоли и пороки развития различных органов. Основу персонала нового учреждения составят около 800 специалистов.

В центре планируется разметить лабораторию высоких биомедицинских технологий, которая возьмет на себя перспективные геномные исследования, в том числе изучение генома жителей арктической и субарктической территорий, выявление взаимосвязи геномных нарушений с риском возникновения различных заболеваний. Рядом с центром планируется создать парковочные площадки примерно на 580 машиномест. На территории перинатального центра будет предусмотрена также детская игровая площадка.