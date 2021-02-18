Челябинские компании сохранили порядка 9,5 тыс. рабочих мест благодаря господдержке

ЧЕЛЯБИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Компании Челябинской области, получив за время пандемии коронавируса государственную поддержку на общую сумму 1,3 млрд рублей, смогли сохранить порядка 9,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил ТАСС в четверг генеральный директор предоставляющего поддержку челябинским предпринимателям центра "Мой бизнес" Артур Юсупов.

Весной 2020 года в регионе были введены требования режима повышенной готовности, в частности на несколько месяцев приостанавливалась работа мастерских по ремонту одежды и обуви, парикмахерских, отдельно стоящих небольших магазинов промышленных товаров, торговых центров и других компаний, что создало бизнесу непредвиденные трудности.

"В связи с пандемией коронавируса 30 марта 2020 года центр "Мой бизнес" перешел на антикризисный режим работы. Был запущен ряд сервисов и нефинансовых инструментов поддержки. Также по поручению губернатора региона Алексея Леонидовича Текслера был запущен ряд новых антикризисных мер финансовой поддержки, реализуемых центром. В результате финансовую поддержку получили 342 предприятия Челябинской области на общую сумму 1,3 млрд рублей, что помогло сохранить порядка 9,5 тыс. рабочих мест", - сказал собеседник агентства.

По словам Юсупова, деньги в рамках финансовой поддержки компании получили взаймы на льготных условиях. В большинстве случаев заемщики направили их на пополнение оборотного капитала.

Говоря о мерах нефинансовой поддержки, он добавил, что потребность предпринимателей в консультационной поддержке возросла настолько сильно, что за первые два месяца пандемии центр выполнил полугодовой план работы. Всего же специалисты обработали более 30 тыс. обращений, провели 245 онлайн-мероприятий для 12 тыс. участников. Особенно пользовались спросом консультации по выходу бизнеса на электронные торговые площадки. Также 51 тыс. человек посетили антикризисную версию сайта центра в поисках официальной и оперативной информации о функционировании бизнеса в условиях пандемии.

Центр "Мой бизнес" Челябинской области является подведомственным учреждением Министерства экономического развития Челябинской области, работает в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".