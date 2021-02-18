В самом крупном в Свердловской области "Кванториуме" открыли четыре новых направления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Четыре новых для сети технопарков "Кванториум" в Свердловской области направления запущены в самом крупном "Кванториуме" региона в Верхней Пышме, сообщил в четверг в Уральском региональном центре ТАСС начальник технопарка Всеволод Фомин. На них детей, в частности, будут обучать программированию и разработке моделей беспилотников, проектированию и сборке автомобилей.

"В "Кванториуме" Верхней Пышмы Дворца технического творчества открыли четыре уникальных направления для Свердловской области, раньше нигде не были представлены в нашем регионе: <…> "Автоквантум", <…> "Аэроквантум", <…> "Энерджиквантум", <…> "Наноквантум", - сказал Фомин.

По его словам, в "Автоквантуме" дети проходят полный цикл проектирования и разработки беспилотных автомобильных систем, "Аэроквантум" - это направление, в котором также проходят полный цикл проектирования беспилотных летательных систем, таких как коптеры, беспилотные крылатые устройства.

"Энерджиквантум" - <…> знакомятся с таким важным техническим аспектом, как "зеленые" источники энергии, Smart Grid установки <...>, знакомятся с общим пониманием электросетей, учатся работать с солнечными направлениями, водородными источниками энергии, <…> собирают на этом автономные или какие-то комплексные централизованные энергетические системы. <…> [В "Наноквантуме"] <…> основная цель ребят <…> - реализовать исследовательские проекты в области физики, химии и, конечно же, изучение наноструктур", - поделился начальник технопарка.

Директор Дворца молодежи Александр Слизько отметил, что в этом году в "Кванториуме" будет обучаться 800 детей, но их число будет расти - до тысячи в 2023 году.

Самый крупный в Свердловской области "Кванториум" открылся во Дворце технического творчества в Верхней Пышме 12 февраля. Дворец технического творчества вошел в новый инженерно-технический кластер для обучающихся в области. Помимо учебных лабораторий и коворкинга, в здании располагаются актовый зал и шахматная гостиная. Осенью 2021 года здесь также планируется открытие центра цифрового образования "IT-куб".