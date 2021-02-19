В Свердловской области намерены оцифровать все медицинские данные жителей к концу года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Свердловская область наладит цифровизацию медицинских данных жителей региона до конца 2021 года, сообщили в департаменте информационной политики региона.

18 февраля был объявлен рейтинг цифровизации субъектов РФ в сфере здравоохранения по итогам 2020 года. В десятку отстающих вошла Свердловская область.

"В региональном минздраве сегодня действует рабочая группа по информатизации здравоохранения <...> Часть медицинских информационных систем при этом уже размещена на серверах правительства, оставшиеся будут перенесены в центр обработки данных в течение 2021 года, что будет способствовать централизации информационных процессов в здравоохранении", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что Свердловская область является крупным регионом и автоматизация внутренних процессов в здравоохранении обеспечивается разными информационными системами, а не одной, как в небольших субъектах. Отмечено, что в Свердловской области уже успешно налажены записи к врачу через портал госуслуг и выписка электронных листков нетрудоспособности. Также широкое развитие получили дистанционные телеконсультации, которые позволяют пациентам не ездить в медицинские центры.