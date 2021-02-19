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Экс-главу поселения на Урале подозревают в махинациях на сумму свыше 2 млн рублей

По данным контрольно-счетной палаты Челябинской области, речь идет о средствах, выделенных в рамках государственной программы "Чистая вода"
© Андрей Махонин/ТАСС, архив

ЧЕЛЯБИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Бывшая исполняющая обязанности главы Кропачевского городского поселения (Челябинская область) стала фигурантом уголовного дела о махинациях с бюджетными средствами на сумму свыше 2 млн рублей при строительстве водоочистки. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшей исполняющей обязанности главы Кропачевского городского поселения Ашинского муниципального района, подозреваемой по ч. 2 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ", - говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, в 2017-2018 годах, согласно заключению специалистов Контрольно-счетной палаты Челябинской области, подозреваемой была согласована оплата подрядчику и подписание приемной документации по строительству объектов водоочистки. При этом фактически работы завершены не были, муниципальному бюджету причинен ущерб в сумме более 2 млн рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным пресс-службы контрольно-счетной палаты региона, деньги были выделены в рамках государственной программы "Чистая вода".

Теги
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