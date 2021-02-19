Хуснуллин сообщил, что строительство ЕКАД может быть ускорено

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), сдача которой запланирована на 2025 год, при дополнительном финансировании может быть ускорено. Первый этап может быть сдан уже в 2022 году, второй - в 2023-м, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Екатеринбург.

"В прошлом году по поручению президента РФ мы дали дополнительное финансирование, 2 млрд рублей, и видим, что подрядчик под руководством региональных властей организовал работу, видим хороший темп и возможность закончить работу раньше срока. Обращение региона о дополнительном финансировании, о сдвижке имеющегося финансирования опережающим темпом - вопрос рассмотрим. Надеюсь, что мы эту задачу решим, и дорога, которая была запланирована по контракту только к 2025 году, будет построена - один этап к 2022-му, один этап в 2023 году", - сказал он.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил важность строительства ЕКАД для развития Екатеринбурга. "Отсюда идет и строительство жилья, и развитие города - это глобальный проект", - подчеркнул глава региона.

Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога проектной протяженностью 94,3 км строится с 1994 года. После ввода в эксплуатацию финального участка трассы и ее замыкания ЕКАД объединит в единый транспортный каркас федеральные дороги Пермь - Екатеринбург, подъезд к Екатеринбургу от автодороги "Урал", Екатеринбург - Шадринск - Курган и Екатеринбург - Тюмень.

Согласно распоряжению правительства РФ, на завершение строительства ЕКАД в 2021 году Свердловская область получит из федерального бюджета 2 миллиарда рублей, в 2022 году - 3,9 миллиарда рублей, в 2023 году - 3,1 миллиарда рублей. Из-за дополнительного финансирования сейчас готовятся изменения в региональную госпрограмму "Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года".