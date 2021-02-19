{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Тюмени из-за нарушений временно закрыли частный пансионат "Добрые руки"

Большинство клиентов забрали родственники, 26 человек разместят в социальных и медицинских организациях

ТЮМЕНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Суд в Тюмени вынес решение временно приостановить деятельность пансионата "Добрые руки", сообщили ТАСС в пресс-службе регионального департамента социального развития. Во время проверки прокуратуры там были обнаружены грубые нарушения правил пожарной безопасности.

Проверки в Тюмени проводятся после пожара в частном пансионате в поселке Боровский, где 9 января погибли семь пожилых людей. Его хозяйка арестована по делу о пожаре.

"По решению суда деятельность организации временно приостановлена. После устранения нарушений работа пансионата может быть возобновлена", - уточнили в пресс-службе, отметив, что решается вопрос жизнеустройства клиентов пансионата. "Большинство забрали родственники, 26 человек будут размещены в социальных и медицинских организациях", - разъяснили в департаменте.

В январе прокуратура в Тюмени потребовала приостановить деятельность трех частных пансионатов для пожилых людей из-за нарушений правил пожарной безопасности, среди которых была и организация "Добрые руки". Среди нарушений - закрытые на ключ запасные эвакуационные выходы, отсутствие декларации пожарной безопасности и инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара.

Теги
РоссияТюменская область
Замглавы Челябинска арестовали на два месяца по делу о взятке
По данным следствия, Олег Извеков в 2020 году получил более 400 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства
Читать полностью