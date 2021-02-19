Директор бюджетного учреждения в ХМАО подозревается в получении более 1 млн рублей взятки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора управления по дорожному хозяйству и обустройству в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), который подозревается в получении более 1 млн рублей взятки за возможность провести ремонт подведомственных зданий. Об этом в пятницу сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора управления по дорожному хозяйству и обустройству города Нижневартовска. Он подозревается в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, с декабря 2018 года по апрель 2019 года подозреваемый получил от руководителя одной из коммерческих организаций взятку на общую сумму более 1 млн рублей за предоставление объемов работ по договору подряда на ремонт и обслуживание зданий и сооружений учреждения и иные действия, связанные с исполнением организацией договорных обязательств. "Накануне с привлечением ОМОН управления Росгвардии по Югре противоправная деятельность подозреваемого пресечена", - добавили в региональном следственном управлении СК.