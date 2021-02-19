Весеннее половодье может затронуть 15 муниципалитетов в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Порядка 15 муниципальных образований Свердловской области могут попасть в зону весеннего половодья, которое ожидается во второй декаде апреля. Такой прогноз дал в пятницу журналистам первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Иван Павленко.

"Согласно предварительным прогнозам, если весеннее половодье на 2021 год взять, оно будет развиваться по прогнозам 2020 года, в пределах или может быть местами выше нормы. Предварительно, в зоне весеннего половодья и воздействия паводковых вод прогнозируем, что окажется 15 муниципальных образований. <...> Прогнозируем, что паводок пройдет без особых последствий", - сказал он, добавив, что начало паводка ожидается во второй декаде апреля.

Павленко также уточнил, что под угрозой паводка окажутся городские округа: Красноуфимский, Белоярский, Верхотурский, Каменск-Уральский, Серовский, Талицкий, Горноуральский, Карпинск и Туринский. Также в особую зону весеннего половодья входит город Нижний Тагил, Ирбитское и Махневское муниципальные образования, а также Байкаловский, Слободо-Туринский и Нижнесергинский муниципальные районы.

По его словам, основная причина попадания этих муниципалитетов в зону весеннего половодья - это наличие на их территориях низководных мостов, подтопление которых проходит регулярно, из-за чего временно нарушается транспортное и пешеходное сообщение с 28 населенными пунктами. "Что касается этих населенных пунктов - заблаговременно проверяются вопросы противопожарного состояния, оповещения, медицинского и продовольственного обеспечения, организуются лодочные переправы", - отметил он.

Павленко сообщил, что на данный моменту уже начаты работы по укреплению мостов на дорогах регионального значения, на некоторых участках распиливается и подрывается лед. "Группировка сил, которая будет задействована для беспрепятственного пропуска паводковых вод, спланирована. Это почти 15 тыс. человек, более 3 тыс. единиц техники, в том числе 216 плавсредств и 11 вертолетов", - сказал он.

По данным ГУ МЧС РФ по Свердловской области, температурный фон в марте ожидается выше нормы. По словам главного синоптика Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галины Шепоренко, умеренно морозная погода, установившаяся в области в феврале, может сохраниться вплоть до первой недели марта. "В предварительном прогнозе на март Гидрометцентр России предполагает, что <...> температура будет обычная, близкая к климатической норме, а вот осадков может быть больше нормы. Если это оправдается, то некоторые беспокойства могут вызывать гидрологические прогнозы, потому что пополнение снегозапасов может говорить о достаточно неблагоприятных условиях развития весеннего половодья", - рассказала она.