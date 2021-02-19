Уральский завод Ростеха за год увеличил производство аппаратов ИВЛ в 14 раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. "Уральский приборостроительный завод" (УПЗ, входит в АО "Концерн радиоэлектронные технологии" Ростеха) на фоне пандемии увеличил производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в 14 раз, произведя 13 тыс. аппаратов, из которых около 9% было отправлено за рубеж. Благодаря выпуску ИВЛ завод почти полностью перешел на выпуск гражданской продукции, сообщил на пресс-конференции коммерческий директор АО "Уральский приборостроительный завод" Юрий Валутов.

"По результатам 2020 года доля выпуска гражданской продукции увеличилась за счет поставок ИВЛ и составила 94,4% (в 2019 г. - около 65% - прим. ТАСС). Выручка предприятия составила в целом более 18,5 млрд рублей, что выше показателя 2019 года в 8 раз. Объем реализации гражданской продукции равнялся 17,5 млрд рублей, объем производства аппаратов ИВЛ в натуральном выражении по сравнению с 2019 годом вырос в 14 раз", - сказал Валутов в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Он добавил, что для своевременного обеспечения медицинских учреждений страны УПЗ совместно с КРЭТ увеличил ежедневный выпуск аппаратов в 10 раз, до 100 аппаратов в сутки. "В общей сложности на заводе было произведено и поставлено свыше 13 тыс. аппаратов "Авента-М", из них в РФ - 11 922 аппарата во все субъекты, больше всего в Московскую область, Санкт-Петербург, Москву, Республику Татарстан, Ставропольский край, Ленинградскую область. 1 184 аппарата были поставлены зарубеж - в Узбекистан, Сербию, Киргизию, Казахстан, Италию, Белоруссию, Украину", - пояснил Валутов.

АО "Уральский приборостроительный завод" - одно из уникальных и ведущих предприятий России по изготовлению и ремонту сложнейших гироскопических приборов и оборудования авиационного назначения, применяемого в навигационных и пилотажных системах, а также контрольно-поверочного оборудования, разработке и серийному производству медицинской техники.