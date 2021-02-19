Врио начальника УМВД по Нижневартовску уволили после урока с имитацией митинга

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 февраля. /ТАСС/. Врио начальника управления МВД России по Нижневартовску (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Олег Сураев уволен после так называемого урока мужества в местной школе № 42, где прошли занятия с использованием специальных средств, игра в сотрудников ОМОНа и митинг. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба УМВД по Югре.

"Комиссия УМВД России по Югре закончила служебную проверку в отношении сотрудников УМВД России по округу и УМВД России по Нижневартовску. В результате проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел врио начальника УМВД России по Нижневартовску Олега Сураева", - сказано в сообщении.

Также о неполном служебном соответствии предупреждены ряд сотрудников УМВД по Нижневартовску и УМВД по Югре, среди которых врио начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по округу Андрей Воронцов, старший специалист группы по связям со средствами массовой информации УМВД России по Нижневартовску Инга Сединкина. Еще несколько сотрудников полиции получили строгий выговор.