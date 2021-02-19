На Урале планируют построить 4,5 млн кв м жилья в рамках комплексного развития

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Более 4,5 млн кв. м жилья планируется построить в регионах Уральского федерального округа (УФО) в рамках закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Об этом сообщил полпред президента в УФО Владимир Якушев на совещании с зампредседателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным в пятницу.

В Уральский федеральный округ входит Свердловская, Челябинская, Тюменская и Курганская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ.

"Принят очень важный закон о КРТ. Сегодня <...> подобрано 67 площадок в рамках КРТ и нового закона. На них планируем построить 4 млн 580 тыс. кв. м жилья", - сказал он.

По словам Якушева, одной из основных задач, которая стоит перед УФО, является наращивание темпов жилищного строительства. В планах округа до 2024 года - сдача 7 млн 890 тыс. кв. м жилья ежегодно. "С 2018 по 2020 годы ввод жилья по округу вырос на 15% - до 6 млн 800 тыс. кв. м", - отметил Якушев, добавив, что в 2020 году, несмотря на непростую ситуацию, план по вводу жилья выполнен на 102,3%.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.