"Ночь музеев" в Екатеринбурге будет посвящена в 2021 году медикам, науке и технологиям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Организаторы "Ночи музеев" в Екатеринбурге в этом году выбрали темами мероприятий 15-летие проекта, а также Год науки и технологий в РФ и Год медицинского работника в Свердловской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу командой проекта.

"Для Екатеринбурга "Ночь музеев" на этот раз будет особенной: популярный проект отметит 15-летие - и именно этот небольшой, но памятный для всех участников юбилей станет главной темой мероприятия в 2021 году. Дополнительные темы связаны с Годом науки и технологий в Российской Федерации и Годом медицинского работника в Свердловской области: обо всем этом площадки расскажут своим посетителям с помощью музейных технологий и экспонатов", - говорится в сообщении.

Организаторы начали сбор заявок на участие от учреждений выставочной направленности.

"Традиционно, "Ночь музеев в Екатеринбурге" предложит маленьким посетителям дневную детскую программу: 15 мая с 11:00 до 18:00. В 19:00 стартует основная программа, которая продлится до 02:00 16 мая. <…> Так как на сегодняшний день в Свердловской области продолжает действовать режим ограничений, связанных с коронавирусом, подготовка проекта "Ночь музеев в Екатеринбурге" ведется с учетом всех необходимых требований. Помимо уже привычного для музеев ограниченного формата работы, участники проекта 2021 года уделят особое внимание уличным активностям и формированию пространств для времяпрепровождения под открытым небом, чтобы избежать скопления большого количества посетителей в музеях", - рассказали организаторы.

Уточняется, что в случае изменения эпидемиологической ситуации в Свердловской области и Екатеринбурге оргкомитет может поменять формат проекта.

В прошлом году онлайн-программа акции "Ночь музеев - 2020" прошла в Екатеринбурге 16 мая, однако офлайн-мероприятия организаторами были перенесены на 14 ноября из-за пандемии, а позже и отменены из-за нестабильной эпидемиологической ситуации.