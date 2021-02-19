Свердловская область в марте примет закон о комплексном развитии территории

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Свердловская область одной из первых в РФ примет региональный закон о комплексном развитии территорий (КРТ) в марте 2021 года, сообщил журналистам губернатор региона Евгений Куйвашев в пятницу.

"Обсуждалась [на встрече c зампредседателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным] реализация, я считаю, революционного закона, который был принят по комплексному развитию территорий. И мы в марте принимаем уже соответствующий областной закон в развитие", - сказал он.

Как заявил Хуснуллин на брифинге в пятницу, Екатеринбург является передовой территорией по работе с КРТ, поэтому Свердловская область станет одним из первых регионов в РФ, где будет принят соответствующий областной закон. Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что не только Свердловская область, но и другие регионы УФО активно включаются в программу КРТ, "ожидается хороший результат" по реализации программы.

Хуснуллин подчеркнул, что рост объемов строительства в рамках закона о КРТ может стать механизмом контроля цен на жилье. "Если не будет предложений, цена будет расти. Ключевой фактор, влияющий на рост цены, - это недостаток предложений. Если мы больше будем строить, то, во-первых, качество будет повышаться, потому что конкуренция за покупателя. Во-вторых, мы точно будем иметь длительную перспективу. Мы сейчас активно обсуждаем, сколько территорий вошло [в КРТ], чтобы максимально формировать предложение", - сказал он.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.