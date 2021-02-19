Новое здание Свердловской филармонии будет мультифункциональным общественным пространством

СОЧИ, 19 февраля. /ТАСС/. Новое здание Свердловской филармонии станет мультифункциональным центром с общественным пространством, включающим, в том числе, рестораны и кафе, книжный магазин. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель директора филармонии по реализации национальных проектов и просветительской деятельности Андрей Чувашов на XIV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.

"Когда построится этот мультифункциональный центр, это будет еще и общественное пространство, где люди в течение всего дня могут заходить, ходить. Там будут рестораны, кафе, книжный магазин - то есть людям не обязательно идти на концерт, это должно быть общественное место. К этим формам стремимся. По большому счету, мы эту систему строим на примере европейских залов: парижской филармонии, филармонии Гамбурга, Ливерпуля, это несколько другая форма концертной деятельности", - сказал Чувашов.

Он отметил, что нетипичную для классической филармонии систему организации разработали специально для нового зала. Проект "Открытая филармония" призван охватить широкие массы людей не только концертами, но и другими направлениями деятельности для различных возрастных категорий. Часть из них в филармонии уже отрабатывают.

"Для детей у нас с 19 января запустили "ворк-шопы", мы их сейчас апробируем и рассматриваем технологию - это "Музыкальная мастерская" для детей от четырех-семи лет, они приходят знакомиться с инструментами, такое иммерсивное приучение детей [к музыке]. Следующее направление у нас "Филармонический урок" - это целая программа, когда десятиклассники приезжают в филармонию, им дают экскурсию, ведут в кулисное пространство, показывают, как готовится концерт, они смотрят внутренности органа, им дадут поиграть на инструментах, идут на концерт. Для студентов будут три раза в году по целой неделе, когда концерты даются только для [них] - концерт симфонического оркестра с самым современным [репертуаром], включая молодежные. Отдельное направление - экскурсионное", - поделился собеседник агентства.

Ранее ТАСС также сообщал, что Свердловская филармония планирует создать в новом здании учреждения продюсерский центр для молодежи. В Центре развития социально-культурных инициатив региона также информировали, что проект нового здания филармонии предусматривает, помимо большого и малого зала, концертный, по типу "черного ящика" (Black box).

Проект нового здания Свердловской филармонии разработан архитектурным бюро Zaha Hadid Architects. Его строительство планировалось завершить в 2023 году, однако сейчас из-за пандемии сроки сдвигаются. Зал рассчитан на 3 тыс. зрителей, его площадь составит 350 тыс. кв. м, свердловские власти на эти цели выделили 362 млн рублей. Для строительства нового здания филармонии снесли жилой дом на улице Карла Либкнехта, 40.

О филармонии

Свердловская государственная академическая филармония - одна из старейших в России (1936). Включена в реестр объектов культурного достояния Свердловской области. В 1998 году была признана в России "Филармонией года". Имеет семь филиалов Концертного зала в городах Свердловской области и Виртуальный концертный зал. Проводит более 5 тыс. концертов в сезоне.