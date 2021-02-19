В суде заявили, что экс-схимонах Сергий не имеет прав на захваченный храм на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) не имеет самостоятельных прав на здание храма в Среднеуральском женском монастыре, который продолжают удерживать его сторонники. Об этом говорится в полном тексте определения Арбитражного суда Свердловской области об отказе в привлечении к участию в деле о признании прав на здание.

Речь идет об иске Екатеринбургской епархии к администрации Среднеуральска о признании права собственности на здание храма иконы Божией Матери "Спорительница хлебов". Суд иск удовлетворил.

"Основания для привлечения заявителя к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, отсутствуют, так как гражданин Романов Н.В. не имеет каких-либо самостоятельных прав ни на земельный участок, ни на сам объект, имущественные правоотношения между данным лицом с какой-либо из сторон, участвующей в деле, отсутствуют, доказательств обратного не представлено", - говорится в опубликованном в пятницу документе.

Суд определил, что принадлежность Романова к религиозной организации в период строительства храма не является основанием к привлечению его в дело о признании права собственности на самовольную постройку, "поскольку судебный акт затрагивает права и обязанности самой религиозной организации, а не ее отдельных представителей".

"Довод представителя Романова Н.В. о том, что удостоверение от 16.06.2011 № 91 о присвоении Романову Н.В. сана игумена подтверждает факт того, что он являлся застройщиком монастыря как физическое лицо, во внимание судом не принимается, поскольку указанный документ удостоверяет только присвоение бывшему схимонаху Сергию сана игумена, а также по своей сути подтверждает то обстоятельство, что осуществляемая Романовым Н.В. деятельность осуществлялась им в качестве священнослужителя Екатеринбургской епархии, а не физического лица", - уточняется в документе. Суд также не принял ссылку на факт регистрации Романова по месту жительства в здании храма иконы Божией Матери "Спорительница хлебов", отметив, что, согласно выписке ЕГРН, храм является нежилым зданием.