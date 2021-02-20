В школах Тюмени и Тобольска отменили занятия для учащихся первой смены из-за морозов

ТЮМЕНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Занятия для учащихся 1-4 классов первой смены отменили в школах Тюмени из-за мороза, сообщила пресс-служба администрации города в субботу.

"Из-за низкой температуры наружного воздуха занятия первой смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-4 классах в очном режиме отменяются", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы администрации города Тобольска, занятия первой смены в 1-9 классах в школах города также отменены из-за непогоды.

В Тюменской области, как сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, в субботу днем ожидаются морозы до 28 градусов, ночью температура воздуха опустится до 29-34, при прояснении - до 39 градусов.

Также из-за морозов на Урале отменили очные занятия для учеников 1-4-х классов первой смены в школах Кургана, переведя их в дистанционный формат. По данным областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Кургане минус 20 градусов, ночью было до 30. Днем синоптики обещают 14-16 градусов.