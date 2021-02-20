В Югре до мая планируют привить от коронавируса около 30 тыс. жителей удаленных поселений

"Массовая вакцинация жителей отдаленных поселков от новой коронавирусной инфекции начнется на следующей неделе. В приоритете населенные пункты, добраться до которых можно только по автозимнику", - сказал собеседник агентства.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 февраля. /ТАСС/. Массовая вакцинация жителей отдаленных поселений Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) от коронавирусной инфекции начнется в конце февраля. За два месяца планируется привить около 30 тыс. человек, добраться до которых можно только по автозимнику, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

По его словам, планируется привить около 30 тыс. жителей до 20 апреля. "Для доставки вакцины приобретено специальное оборудование, также сформированы мобильные медицинские бригады", - добавил он.

В список труднодоступных населенных пунктов, где пройдет массовая вакцинация жителей, вошли 116 поселений Белоярского, Березовского, Кондинского, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов. В настоящее время в Югре от коронавируса привито первым компонентом 38 525 человек, из них 7 758 полностью завершили вакцинацию. Всего на ресурсе электронной регистратуры ХМАО записались на прививку от коронавируса 2 963 человека.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 19 февраля зарегистрировано 50 355 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 135 за последние сутки. Умерли 722 человека, 48 015 пациентов выздоровели. Спортивные и культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 28 февраля для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 февраля школы, техникумы, колледжи и вузы вернулись к очным занятиям.