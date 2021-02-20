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В четырех поселках Челябинской области установили карантин по бешенству животных

В регионе с 15 по 19 февраля зарегистрировали шесть случаев заболевания

ЧЕЛЯБИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Карантин по бешенству животных установлен на территории четырех поселков трех муниципальных районов Челябинской области, а также в двух микрорайонах городов региона. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.

"В Челябинской области с 15 по 19 февраля зарегистрированы шесть случаев бешенства животных. Установлен карантин в поселке Ближний Агаповского района, в одном из микрорайонов города Челябинска, в поселке Горки Чебаркульского района, в одном из микрорайонов города Троицка, в селе Коелга Еткульского района, в деревне Копытово Еткульского района", - сказали в пресс-службе.

В Россельхознадзоре напомнили, что Челябинская область на протяжении последних лет является стационарно-неблагополучной по бешенству животных. Единственное средство, которое помогает уберечься, это вакцинация. Также нужно соблюдать правила содержания домашних животных и меры предосторожности при контакте с дикими и безнадзорными животными.

В 2020 году на территории Челябинской области выявлено 69 случаев бешенства животных в 65 неблагополучных пунктах.

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