Жителя Челябинска осудили на 3,5 года колонии за поджог исторического здания

ЧЕЛЯБИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Суд в Челябинске признал местного жителя виновным в поджоге памятника культуры - доходного дома Пчелина постройки XIX века - в августе 2019 года. Он приговорен к 3,5 колонии, говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры в субботу.

"Приговором Центрального районного суда Челябинска ранее судимый 23-летний житель города осужден за поджог объекта культурного наследия регионального значения "Доходный дом Пчелина". Судом ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворены исковые требования потерпевшего о возмещении суммы причиненного ущерба", - говорится в сообщении.

Материальный ущерб превышает 4,3 млн рублей.

В августе 2019 года в доходном доме Пчелина произошел пожар, площадь возгорания, по информации МЧС, составила около 300 кв. м, у здания обрушилась кровля.

Здание было построено до революции крестьянином Дмитрием Пчелиным и до революции долгое время использовалось в качестве доходного дома. В советское время здание занимали различные организации. После перестройки здание перешло в частную собственность.