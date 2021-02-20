Дом в Лабытнанги, где произошел пожар, восстановлению не подлежит

ТАСС, 20 февраля. Многоквартирный жилой дом в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ), где в ночь на 20 февраля начался пожар на площади 600 кв. м, восстановлению не подлежит. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в субботу.

Сообщение о пожаре в городе Лабытнанги на улице Гагарина поступило в 05:50 (03:50 мск). Возгорание было локализовано в 08:23 (06:23 мск). Два человека госпитализированы.

"Недавно прошло заседание КЧС, где было озвучено, что дом восстановлению не подлежит. Решается вопрос по расселению жильцов", - сообщили в ведомстве.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО, состояние двух пострадавших при пожаре разной степени тяжести. "Врачи сделают для них все возможное, чтобы они быстрее поправились", - сообщили там.