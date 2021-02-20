В Тюмени арестовали водителя, сбившего семилетнего ребенка

ТЮМЕНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Суд в Тюмени арестовал водителя, обвиняемого в наезде на семилетнего ребенка и скрывшегося с места ДТП, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Вину в содеянном мужчина признал в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения"), которое предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, 17 февраля 2021 года около 19 часов обвиняемый, находясь в состоянии опьянения и управляя легковым автомобилем, на улице Избышева города Тюмени допустил наезд на ребенка, после чего скрылся. Ребенок получил тяжелые травмы и несмотря на усилия врачей скончался. Прокуратура проводит проверку.