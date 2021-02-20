В жилом доме в Лабытнанги ликвидировали открытое горение

ТАСС, 20 февраля. Открытое горение в многоквартирном жилом доме в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) ликвидировано на площади 600 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Открытое горение ликвидировано в 16:11 (14:11 мск). Площадь - 600 кв. м", - сообщили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре на улице Гагарина поступило в 05:50 (03:50 мск). Возгорание было локализовано в 08:23 (06:23 мск). Горела квартира на первом этаже, с переходом на второй этаж и кровлю. Два человека госпитализированы, дом не подлежит восстановлению.