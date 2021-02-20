Вылетевший из Тюмени самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

ТЮМЕНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Самолет компании Utair, выполнявший рейс Тюмень - Ханты-Мансийск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности воздушного судна. Об этом сообщила ТАСС старший помощник уральского транспортного прокурора Ольга Романова.

"20 февраля в аэропорту г. Тюмени произошла задержка рейса по маршруту Тюмень - Ханты-Мансийск авиакомпании Utair. Рейс вылетел по расписанию в 07:45 местного времени, но был возвращен в аэропорт Рощино. Причина возврата - техническая неисправность воздушного судна", - рассказала она.

Романова добавила, что на рейс были зарегистрированы 55 пассажиров, из них шесть детей. Оказание необходимых услуг пассажирам находится на контроле Тюменской транспортной прокуратуры.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании Utair, на рейсе номер 319 Тюмень - Ханты-Мансийск после взлета сработала индикация уборки шасси. Для безопасности командир принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка штатная, самолет прошел необходимые технические процедуры и допущен к вылету.

В 12:57 самолет вылетел из Тюмени, в 14:29 по местному времени приземлился в Ханты-Мансийске.

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку инцидента. По предварительным данным ведомства, в ходе набора высоты у самолета не убралась стойка шасси, поэтому командир воздушного судна принял решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета.

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