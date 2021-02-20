Правительство поддержит создание дорог вокруг парка "Притяжение" в Магнитогорске

ТАСС, 20 февраля. Правительство РФ приняло решение дополнительно поддержать строительство улично-дорожной сети вокруг парка "Притяжение" в Магнитогорске (Челябинская область). В 2021 году на эти цели будет выделено 770 млн рублей, сообщил в субботу заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в Челябинск и Магнитогорск.

"Владелец ММК [Виктор Рашников] парк делает полностью за свои деньги, 25 млрд рублей инвестиций - не за деньги комбината, а за свои личные деньги. Было обращение в адрес президента с просьбой оказать содействие в строительстве дорог, мы его поддержали, выделили деньги и договорились с губернатором, что, если подрядчик будет работать хорошо, то мы выделим деньги [на] опережающее развитие и все дороги построим. В прошлом году первую сумму выдали, за этот год постараемся закончить все объездные дороги вокруг парка", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер РФ уточнил ТАСС, что в 2021 году дополнительно будет выделено 770 млн рублей. "Распоряжение готово, выйдет на следующей неделе", - добавил он.

По данным с сайта Магнитогорского металлургического комбината, проект "Притяжение" ориентирован на создание в Магнитогорске комфортной городской среды качественно нового уровня на территории в 400 га, принадлежащей ММК. На ней будут созданы современные спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты, где жители и гости города смогут активно отдыхать, заниматься спортом, получать новые образовательные компетенции и качественную медицинскую помощь.

Магнитогорск - второй по величине город в Челябинской области, население - около 416 тыс. человек.