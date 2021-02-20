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Хуснуллин: четырехполосную трассу Челябинск - Екатеринбург достроят в 2021 году

Вице-премьер РФ отметил, что осталось закончить работы на небольшом участке

ЧЕЛЯБИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Строительство четырехполосного участка трассы М-5 "Урал" между Екатеринбургом и Челябинском будет завершено в 2021 году. Об этом сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в Челябинск и Магнитогорск.

"Могу сказать, что в этом году будет достроена трасса, соединяющая Челябинск с Екатеринбургом, там остался небольшой участок - будет хорошая четырехполосная дорога", - сказал он.

В сентябре 2020 года пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор" сообщала, что заключен контракт, согласно которому дорожники увеличат количество полос движения между двумя городами до четырех. На тот момент сроком окончания работ называли конец 2022 года.

Вице-премьер также отметил, что сейчас ускоренными темпами изучается вопрос расширения всей трассы М-5 "Урал" до четырех полос. "В планах Росавтодора есть реконструкция этой трассы вплоть до 2028 года включительно. Сегодня поступило обращение губернатора [Челябинской области] рассмотреть вопрос ее расширения до четырех полос ускоренными темпами, мы пока это изучим. Ряд участков точно будет раньше времени - до 2028 года. Всю трассу - мы после изучения всех финансовых и технических возможностей дополнительно к данному вопросу вернемся", - пояснил он. 

Трасса М-5 "Урал" - автомобильная дорога федерального значения - проходит через территории Московской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской и Челябинской областей.

Теги
РоссияСвердловская областьЧелябинская областьХуснуллин, Марат Шакирзянович
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